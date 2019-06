Tragedia in zona Massimina, nella periferia di Roma dove un uomo di 83 anni è morto a seguito di una esplosione avvenuta in una palazzina in via Ciro Trabalza 85. E' successo poco dopo le 16:30 quando, per una probabile fuga di gas, è scoppiato un incendio. Quindi due boati con i crolli di parte della palazzina di due piani che ospita quattro famiglie.

Sul posto i Vigili del Fuoco con le autobotti, il nucleo NBCR e il carro teli e i Carabinieri di Ponte Galeria coordinati dalla Compagnia di Ostia. Dopo aver spento le fiamme, quindi, il macabro ritrovamento dell'anziano, trovato morto nel seminterrato. La palazzina è stata completamente coinvolta dalla esplosione.

Alla base dell'esplosione, secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, ci sarebbe una forte fuga di gas.

Non è la prima volta che una villetta salta in aria. L'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda Frascati. In via Macchia dello Sterparo persero la vita, due mesi fa, padre e figlio. Esplosione a Frascati: morti Angelo e Mario Bernardini

Svolgendo ulteriori accertamenti i pompieri hanno rilevato la presenza di tracce di polvere pirica. Non si esclude che le due esplosioni ravvicinate, come riferito da alcuni testimoni, siano collegate ad una manipolazione di polvere pirotecnica.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

