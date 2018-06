Tragedia dal notaio, mentre si separano spara alla ex e si uccide

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ha presa alle spalle appoggiandole un braccio alla schiena, quasi un ultimo abbraccio prima di ammazzarla: è morta così Donatella Briosi, 64 anni, uccisa dal suo ex marito Giuliano Cattaruzzi, 80enne. Un gesto scioccante e disperato, davanti ad altre otto persone, nello studio notarile in cui la coppia stava stipulando la compravendita di un immobile, di proprietà di lui ma gravato da ipoteca a favore di lei.I due non stavano più insieme da tempo: Giuliano, architetto, si era rifatto una vita a Tenerife con una nuova compagna. Lei, sommelier, era presente in quello studio per ricevere la sua quota e togliere l'ipoteca. L'uomo ha estratto un revolver a tamburo calibro 38 e, dopo un colpo andato a vuoto, ha sparato alla nuca, uccidendola, la ex moglie: il proiettile ne ha trapassato il corpo, ferendo di striscio anche l'avvocatessa seduta al suo fianco. Infine, ha indietreggiato e si è suicidato sparandosi alla gola.«È un fatto dovuto a un movente puramente economico e non passionale», ha dichiarato il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolò: nell'abitazione di Cattaruzzi sarebbero infatti state trovate alcune lettere in cui preannunciava le sue intenzioni. L'80enne era preoccupato che la moglie potesse sottrargli il suo patrimonio ed era convinto che quella fosse l'unica soluzione ai suoi problemi.(D.Zur.)