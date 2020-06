Tragedia ad Anzio, un peschereccio si inabissa: un morto e due feriti

Emilio Orlando

Come nel film La tempesta perfetta, non hanno avuto scampo di fronte all'onda altissima che li ha travolti e risucchiati in mare. È la dinamica dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio dopo le 15 nel tratto di mare dietro porto di Anzio nella riviera Mallozzi. I tre componenti dell'equipaggio del peschereccio Il Gabriella, colato a picco durante la burrasca, hanno vissuto momenti tragici: il sessantacinquenne Salem Ben Fathi, conosciuto nella cittadina anziate come Peppe, è annegato, mentre gli altri due sono stati salvati dai soccorritori e da alcuni pescatori che, vedendo la scena, hanno rimesso in moto il peschereccio L'intrepido. «È stata una scena raccapricciante - raccontano alcuni testimoni che passeggiavano sul lungomare - quel natante prima si è piegato e poi ha cominciato ad imbarcare acqua fino a quando non è scomparso dalla nostra vista perché era affondato». Il peschereccio era da poco uscito per una battuta di pesca quando si è improvvisamente alzato un vento molto forte che ha agito il mare, provocando una serie di onde che si sono infrante contro l'imbarcazione provocandone anche l'incaglio. I tre pescatori, molto esperti dopo una vita da lupi di mare, hanno dapprima retto l'impeto delle acque, ma quando sono stati sorpresi da un'onda trasversale hanno perso il controllo del timone. Il disperso è stato cercato per ore ma le speranze della guardia costiera e dei vigili del fuoco di recuperarlo vivo si sono infrante in serata, quando le onde hanno restituito il cadavere di Fathi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

