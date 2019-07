Tragedia a Pozzuoli dove un bimbo di 4 anni della provincia di Caserta è morto annegato nella piscina annessa ad un ristorante dove erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio. Davide è sfuggito alla vigilanza degli adulti perché un'altra ragazzina è stata colta da malore ed ha attirato le attenzioni di tutti i presenti. E così il piccolo si sarebbe diretto verso la piscina dove ha trovato la morte. Inutili gli interventi di soccorso di uno degli animatori, così come la manovra di rianimazione provata dal fotografo della cerimonia nuziale. Il piccolo era nel locale con il papà, la mamma e gli altri due fratellini.

Doveva essere una sera di festa, il matrimonio di una giovane coppia amica dei genitori di Davide. Nel giro di pochi minuti, però, si è passati però dalla felicità alla disperazione. Quasi tutti gli invitati hanno lasciato il locale per recarsi all'ospedale Santa Maria delle Grazie, dove il piccolo era stato portato dai medici del 118. Sentiti vari testimoni tra cui gli animatori, i dipendenti ed i gestori del locale che sorge sull'arenile di Lucrino in prossimità di punta Epitaffio. La salma del piccolo, trasferita al Policlinico dell'ateneo Federico II, sarà sottoposta all'esame autoptico.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

