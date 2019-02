Traforo, tornano i led che mangiano lo smog

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoDopo mesi di buio torna finalmente la luce nel Traforo Umberto I. Il tunnel che collega via Nazionale a via del Tritone, la via di accesso a piazza di Spagna, passando sotto i giardini del Quirinale, è rimasto infatti negli ultimi tempi senza illuminazione. Luci spente e alto rischio per motociclisti e automobilisti in corsa nel centro storico della capitale. Non solo. Il traforo, da tempo, dà molti altri segni di cedimento: calcinacci e muffa, rifiuti sparsi ovunque e manto stradale dissestato.Da qui, moltissime segnalazioni da parte dei residenti e dei cittadini romani, una serie di mozioni e interrogazioni presentate in Campidoglio. Che, almeno per quanto riguarda l'illuminazione, sono state accolte. Le luci sono state, infatti, totalmente ripristinate da Acea e il tunnel è tornato a essere in parte più sicuro. Per il resto c'è ancora da lavorare, nonostante gli accorgimenti adottati: per la galleria è stata infatti utilizzata una pittura speciale anti inquinamento in grado di mangiare lo smog, grazie anche a queste particolari luci che creano uno effetto aspirapolveri.«Nonostante la giunta abbia approvato all'unanimità la mia mozione per l'utilizzo della pittura anti inquinamento Airlite - denunciava qualche giorno fa Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia - non si fa nulla per tutelare un'opera, tra l'altro importante anche da un punto di vista storico, già trattata con questa tecnologia. Il traforo Umberto I, infatti, oltre a cadere a pezzi ed essere invaso da rifiuti di ogni genere, in barba a qualsiasi norma di sicurezza per automobilisti e pedoni, è lasciato completamente al buio da mesi. Come se non si sapesse che per mantenere l'efficacia di Airlite è indispensabile che lo stato di illuminazione e manutenzione siano più che adeguati. Trovo che tutto ciò sia vergognoso e inaccettabile. Voglio conoscere le condizioni di questo luogo, uno dei tanti che l'amministrazione pentastellata ha lasciato nell'incuria e nell'abbandono e sapere se e quando la cittadinanza potrà tornare a godere degli effetti benefici che Airlite garantisce».riproduzione riservata ®