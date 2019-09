Traffico in tilt, diversi malori e molti borseggi si sono registrati durante lo svolgimento del concerto al Circo Massino del gruppo The Giornalisti. Tra i 40.000 fan accorsi da tutta Italia per assistere alla performance musicale del gruppo - a cui hanno partecipato anche altri ospiti del calibro di Luca Carboni a Elisa, Takagi & Ketra, Dardust, Franco 126 e Calcutta - alcuni sono dovuti ricorrere alle cure dei paramedici delle società private di soccorso messe in campo dall'organizzazione e dal Campidoglio.

Una folla oceanica convogliata all'interno dell'area mediante i corridoi d'accesso, che ha cominciato ad arrivare sin dalla mattina, gestito da 500 addetti alla security e da un ottantina di vigili urbani che si sono occupati della viabilità e della prevenzione del fenomeno degli ambulanti abusivi. Per molti turisti e romani che si trovavano nella zona dell'Aventino il weekend si è trasformato in un incubo, prigionieri dei disagi e sommersi dai rifiuti lasciati dagli spettatori, che l'Ama ha raccolto fino all'alba.

Il piano sicurezza adottato dal Comune è stato lo stesso sperimentato per il concerto dei Rolling Stones. Il maggior numero degli interventi medici ha riguardato spettatori che hanno accusato colpi di sole, nonostante la canicola estiva da sabato avesse già lasciato il posto a qualche nube. E poi casi di disidratazione, attacchi di panico, svenimenti, un coma etilico.

Caos dopo la mezzanotte per il traffico impazzito da viale delle Terme di Caracalla fino a via Merulana, dove si è registrato anche qualche tamponamento. Durante l'esibizione musicale non sono mancati nemmeno i manolesta, che mimetizzati tra i fan hanno costretto numerosi spettatori a trascorrere il post concerto al commissariato per denunciare il borseggio di portafogli, borse e cellulari.(E. Orl.)

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

