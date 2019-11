Traffico ferroviario in tilt alla stazione Tiburtina di Roma a causa di un incendio in una cabina che alimenta l'impianto semaforico dello scalo. L'incendio è divampato all'alba di mercoledì, intorno alle 4.50, quando un fascio di cavi elettrici ha preso fuoco in una cabina all'altezza di Ponte Lanciani.

Molti i disagi alla circolazione con treni che hanno subito rallentamenti o cancellazioni dalle 5.10 alle 10 lungo la linea ferroviaria, soprattutto in uscita dalla stazione. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto in breve tempo l'incendio e messo in sicurezza l'area. Presente anche la Polizia Ferroviaria che ha richiesto l'intervento anche della Polizia Scientifica della Questura di Roma per accertare le reali cause dell'accaduto. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica. Al momento non si esclude nessuna pista, compreso il gesto doloso. Già in passato altre cabine simili erano state date alle fiamme.

Il problema ha interessato anche le linee alta velocità e convenzionale e la linea FL1 Fiumicino Fara Sabina Orte, dove i treni hanno viaggiato con 30 minuti di ritardo. Alle ore 6 la circolazione dei treni è ripresa a passo d'uomo.(F. Sci.)

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

