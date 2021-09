Traffico di influenze, rinviato a giudizio il padre di Renzi

Il padre dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano, è stato rinviato a giudizio nell'ambito di uno dei filoni della maxi-inchiesta della procura di Roma sul caso Consip. L'accusa nei confronti di Renzi senior è di traffico di influenze illecite. A mandarlo a processo, accogliendo la richiesta del pm Mario Palazzi, è il gup Annalisa Marzano, che ha fissato il processo al prossimo 16 novembre. Al centro delle indagini due gare bandite da Consip, una megacommessa Fm4 da 2,8 miliardi e un'altra per i servizi di pulizia, da alcune decine di milioni.

Rinviato a giudizio anche Italo Bocchino, ex parlamentare di Alleanza Nazionale, così come gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo. Il gup ha condannato invece a un anno con rito abbreviato, per turbativa d'asta, l'ex coordinatore del Pdl Denis Verdini, l'imprenditore Ezio Bigotti e l'altro ex parlamentare Ignazio Abrignani.(D.Zur.)



