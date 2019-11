Traffico di droga, 15 in manette

Sono 15 le persone finite in manette in varie zone della Capitale e del litorale romano, sorprese a spacciare o trovate in possesso di dosi pronte per la vendita. In particolare, ad Ostia gli Agenti del commissariato diretto da Eugenio Ferraro, in pochi giorni hanno effettuato 500 controlli, denunciato numerose persone e sequestrato per ricettazione auto, ciclomotori e materiale informatico rubato. Inoltre, sono stati rinvenuti armi da taglio e munizionamento di armi. A finire in manette un 20enne romano: nascoste all'interno della giacca, i poliziotti hanno trovato 41 bustine di crack, 5 bustine di cocaina e denaro. Un box auto ed un negozio di parrucchiere le basi di spaccio scovate dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio. Falchi della squadra mobile invece, in piazza Alessandria zona Salario, hanno arrestato due cittadini albanesi di 24 anni, entrambi residenti a Roma, trovati con diverse dosi di cocaina e 1210 euro in contanti.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

