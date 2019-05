Tradurre i comportamenti di Fido

Il libro di questa settimana s'intitola L'indole del cane di Stephen Budiansky famoso giornalista, ricercatore ed etologo americano. L'autore ci prende per mano e ci aiuta a chiarire il mistero dei bizzarri comportamenti dell'amico fedele dell'uomo. Budiansky, infatti fa risalire indole e stranezze del Canis familiaris a un'antica origine lupesca. Questo lupo mancato è riuscito piano piano nei secoli a rubarci il cuore, la casa e il portafoglio.

Non siamo noi che li abbiamo addomesticati ma siamo noi che ci siamo lasciati sedurre al punto di nutrirli con filetto di prima scelta, lasciarli accomodare in poltrona e scandire il ritmo delle nostre giornate.

I cani quindi li scopriamo animali intelligenti e astuti opportunisti e imbroglioni, capaci di sfruttare ogni vantaggio adattivo, compresa la debolezza sentimentale dell'Homo sapiens. Ma restano comunque dei compagni affascinanti, senza i quali sarebbe ben vuota l'umana esistenza e di questo l'autore, ma anche noi, ne siamo categoricamente certi. Un libro pieno di spunti di riflessione e di aspetti da approfondire. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA