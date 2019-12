Tra una tisana e un pane al farro, mentre mamma e papà fanno la spesa tutta bio, i piccoli possono partecipare a laboratori manuali e creativi. Oppure ascoltare magiche fiabe. In un contesto fuori dai soliti canoni, come lo definisce Shanti, la proprietaria del negozio di specialità biologiche. Imparando anche piccole pillole di buona alimentazione. Scoprendo, per esempio, che il pane di segale con il miele ha un sapore che non ha nulla da invidiare alle merendine confezionate. E domani, in compagnia della psicologa Federica Bicchieraro si ascolterà la storia animata di Piccolo Pelo e si realizzeranno delle simpatiche decorazioni per l'albero di Natale, che si potranno portare a casa. (F. Pic.)

Domani dalle 16,30 alle 17,30, dai 4 agli 8 anni, 10 euro, largo Somalia 62. Info: 3316133918 o5

