«Tra un anno ci riproviamo»

ROMA - Rabbia, delusione ma anche tanta voglia di ripartire. Il giorno dopo la cocente sconfitta con l'Inter costata la Champions in casa Lazio sui social network è tutto un vortice di emozioni. Alla sua prima stagione in biancoceleste Leiva non nasconde la sua delusione ma «vengo qui per ringraziare per tutto il sostegno e l'affetto che ho ricevuto in questa stagione» spiega il brasiliano già pronto per la prossima stagione: «Purtroppo il nostro obiettivo non è stato raggiunto, ma ora dobbiamo analizzare e tornare l'anno prossimo a prenderlo di nuovo». Immobile invece ha scelto la via dello sfottò e su Instagram ha ricordato: «I trofei tocca vincerli, non basta andarci vicino». Un concetto sottolineato anche da Patric: «Abbiamo vinto un titolo e questo deve solo unirci di più per il futuro, perché tutto il resto passerà da solo. Grazie di cuore a tutti coloro che formano questa famiglia, siamo feriti, ma torneremo». Mentre Anderson promette «non molleremo mai», Nani ha ufficializzato il suo addio: «È stato un onore indossare questa maglia». Da ieri tutti in vacanza, appuntamento l'11 luglio a Roma per le visite di idoneità, il 14 la partenza per il ritiro ad Auronzo. (E.Sar.)