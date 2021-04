TRA NAPOLI E MILAN

Giovedì il Napoli e lunedì sera il Milan allo stadio Olimpico con la spada di Damocle dei diffidati. Saranno cinque giorni decisivi in chiave qualificazione in Champions per la Lazio che contro il Benevento ha centrato la quinta vittoria di fila.

Inzaghi però, ancora alle prese con il Covid e out a Napoli, rischia di dover rinunciare a diversi giocatori nell'impegno successivo contro il Milan: si tratta di Acerbi, Luis Alberto, Fares e Parolo che al prossimo giallo verranno fermati per un turno. Intanto è stata una giornata in chiaroscuro a Formello: assente Luis Alberto, che probabilmente si sta gestendo, dovrà essere invece valutato Leiva che ha ricevuto una ginocchiata al polpaccio in allenamento da Akpa Akpro, ed ha chiuso in anticipo la seduta. Qualche problema anche per Immobile che è stato invece colpito duro all'altezza della tibia da Armini in un contrasto di gioco fortuito: una lieve contusione che lo ha costretto a saltare l'esercitazione finale.(E.Sar.)

