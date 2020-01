TRA MARZO E GIUGNO

Alessandra Severini

Il referendum sulla legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari si farà. L'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha ammesso la consultazione, richiesta da 71 senatori e, a questo punto, visti i tempi tecnici, il referendum potrebbe tenersi fra marzo e inizio giugno. La legge ha previsto il taglio di 345 'poltrone' parlamentari, 115 in Senato e 230 alla Camera. L'orientamento della maggioranza è di accelerare i tempi, dunque é probabile che il governo fissi la data della consultazione già a fine marzo. Le date più probabili sono il 22 o il 29. Lega e PD non riescono a nascondere un po' di imbarazzo. Il Carroccio ha sempre votato in favore del taglio nei quattro passaggi in Senato e alla Camera, salvo dare un sostegno determinante nella raccolta delle firme per il referendum. Il Pd si è battuto contro il taglio nei primi tre passaggi, ma nell'ultimo ha votato sì perché era la condizione posta dal M5S per far nascere il governo Conte bis.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

