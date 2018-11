Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra le zucche e la lavanda. Tra i pomodori e il rosmarino. In un oasi verde di due ettari - che comprende un frutteto, un orto, un vivaio da collezione e un giardino di erbe aromatiche - si impara giocando. Come? Partecipando ai laboratori tenuti da Samantha Ceccobelli che lavora seguendo il metodo learning by doing. All'aria aperta o, in caso di pioggia, in una grande aula attrezzata. Per grandi e piccini. Infatti domani mattina mentre mamma e papà si rilassano con l'acquerello botanico, i piccoli realizzeranno animali in plastica riciclata. Nel corso del pomeriggio invece i genitori potranno realizzare un grembiule da giardinaggio seguendo il laboratorio di tessitura della plastica, riciclata e decorata con una tecnica innovativa. Mentre i bambini costruiranno e decoreranno un calendario dell'Avvento a forma di casetta, da poter riutilizzare come scatola. Tra i prossimi appuntamenti, in vista del Natale, il realizzo con materiale di recupero delle decorazioni fai da te, la costruzione delle lanterne magiche, la tecnica ikebana e l'hombachi, i piccoli giardini verticali.Mediterranea, domani dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30, dai 4 anni, 15 euro, via della Nocetta 191. Info e prenot. 3288624164 - www.mediterranearete.org.(F. Pic.)