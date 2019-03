Tra le prime dieci in classifica nessuno ha subito più gol della Roma (39) in serie A. Tra errori individuali e squilibri tattici il reparto arretrato è quello che più preoccupa Ranieri che solitamente fa proprio della difesa il suo punto di forza. Soprattutto perché domenica all'Olimpico arriva il 3° attacco più prolifico del campionato dietro a Juventus e Atalanta. E quel Mertens che alla Roma ha spesso fatto male. Il probabile ritorno di Kolarov e Manolas rincuora un po' il tecnico, ma pure col greco in campo la media gol subiti è imbarazzante: 1,3 a partita. La Roma paga la poca coesione tra i reparti e i tanti errori di mercato di Monchi (Olsen, Marcano, Karsdorp e Santon) ma ha perso pure l'apporto di senatori come Florenzi, Fazio e Marcano. Inoltre non può non pesare l'assenza di uno come De Rossi che ha spesso fatto da scudo a un reparto lento e prevedibile. Il capitano sta cercando di stringere i denti.

