Tra Inzaghi e Lotito il grande freddo e la firma sul rinnovo si allontana

Enrico Sarzanini

Due gare importanti per rimettersi in carreggiata ma anche per fare chiarezza sul futuro. Sarà un fine 2020 delicato per la Lazio ma soprattutto per Simone Inzaghi che deve fare i conti con il peggiore avvio da quando è sulla panchina biancoceleste e che non si ripeteva dalla stagione 2015/16 (allora c'era Stefano Pioli). I tre punti conquistati nelle ultime quattro gare, tra l'altro con avversarie tutte alla portata, hanno mandato su tutte le furie il patron Lotito che domenica contro il Napoli all'Olimpico e mercoledì a San Siro contro il Milan si aspetta una reazione. Due gare importanti per la classifica, perché con molte probabilità un'ultima chiamata per non restare fuori dalla corsa Champions, ma anche e soprattutto per il futuro di Inzaghi. Il contratto dell'allenatore è in scadenza a giugno del prossimo anno ma la firma sul rinnovo ancora non c'è. Una situazione poco gradita dall'allenatore che, conquistati gli ottavi di Champions, sperava di mettere nero su bianco un accordo trovato già da tempo ma mai formalizzato.

Il numero uno della Lazio ragiona sul da farsi: il rapporto con Inzaghi è ottimo e va avanti da quindici anni e, considerato che non ci sarà la possibilità di vedersi alla consueta cena di Natale che quest'anno è stata annullata per via dell'emergenza Covid, incontrerà l'allenatore in privato per gli auguri e magari parlerà di futuro. Al momento però a parlare dovrà essere solo il campo, perché Lotito, che non ha gradito la difformità di rendimento tra campionato e Champions, si aspetta una reazione anche da parte dei giocatori adesso tutti sul banco degli imputati.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA