Tra Inter e Icardi è tregua... armata

Alessio Agnelli

MILANO - Un compleanno da separato in casa, tra auguri di circostanza, tanto imbarazzo e un'inattesa prescrizione del dottor Volpi per una visita di controllo. Ieri Mauro Icardi ha festeggiato 26 anni, ma, come nell'ultima settimana, in solitaria a causa di un infortunio (a caviglia e ginocchio destro) tanto strategico quanto sospetto, che gli ha consentito di lavorare in disparte da mercoledì scorso. Ieri mattina il contatto tra l'ex capitano e la squadra per gli auguri di rito è avvenuto, infatti, nel bar del Centro Sportivo Suning, prima dell'allenamento della banda Spalletti e dell'ennesimo differenziato del rosarino. Ma solo un breve incrocio, all'insegna dell'imbarazzo reciproco e a testimonianza del muro contro muro innescato da Maurito con compagni e società. Il regalo dell'ad Marotta è stato, infatti, un esame di controllo, in programma questa mattina all'Humanitas di Rozzano, per fugare ogni dubbio o falso problema. Insomma, l'Inter vuole vederci chiaro. Per Wanda Nara: «È vergognoso. Continuare a dire queste cazzate è pericoloso. La verità è sempre e solo una!». Per Icardi, comunque, niente Rapid e in forte dubbio anche la trasferta di domenica a Firenze.

