Tra il dire e il fare c'è il dovere

Comunque, faccio quello che voglio. Così pensa Rocco, nove anni e simpatico protagonista di un libro tutto da leggere, perfetto per altro per le prime letture autonome. Rocco cerca in tutti i modi di imporsi e imporre i suoi desiderata, almeno all'apparenza con un po' di prepotenza. Poi però la quotidianità, le regole, la famiglia lo prendono per mano conducendolo nel dover fare e alla fine si adegua, scoprendone i vantaggi. Se vuole dormire, dorme. Ma se è tardissimo e deve andare a scuola, va. Sono pagine divertenti, coinvolgenti, che rendono con efficacia lo sguardo anche un po' incantato di un bimbo con un certo piglio. L'approccio con l'apparecchio poi è delizioso, perché in fondo Rocco, fa quello che vuole, cioè vuole, ma provate a dirlo voi, con un marchingegno tra i denti. Dai 5 anni in poi.

Io faccio quello che voglio di Emanuela Da Ros, Feltrinelli Kids, 9 euro

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

