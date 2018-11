Tra Coni e governo prove di disgelo

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Prosegue la querelle Coni-Governo, nata per l'intenzione dell'esecutivo di togliere al Foro Italico la gestione dei 420 milioni di euro destinati allo sport italiano. «Se vedrò Giorgetti nei prossimi giorni? Penso proprio di sì», ha detto il presidente del Coni Malagò a margine della Giunta tenutasi ieri a Reggio Calabria nel cui Museo archeologico nazionale sono state esposte le fiaccole olimpiche utilizzate per i giochi da Berlino del 1936 a Rio De Janeiro del 2016. «Mi sembra che negli ultimi giorni c'è stata la volontà delle parti di ascoltare e ovviamente di condividere un percorso ed anche una legge. E con la parola condividere dico tutto». Sulla constatazione del sottosegretario Giorgetti di un eccessivo numero di soci del Circolo Aniene (quello di Malagò) nel Coni, Malagò ha detto: «Gli organi del Coni sono elettivi. Il consiglio nazionale è composto da 76 persone: sono eletti da 12 milioni di italiani. Ci sono tre soci dell'Aniene. La giunta è fatta da 22 persone ed è sempre elettiva». Non voglio assolutamente fare alcun tipo di ulteriore considerazione.Il Coni ha comunicato la suddivisione per federazioni dei 145.885.451 euro stanziati per il 2019. La parte del leone ancora al calcio, con oltre 30 milioni di euro (20,85% del totale); seguono nuoto (6.912.521, 4,74%), atletica (6.445.124, 4,42%), scherma (5.100.021, 3,50%) e pallavolo (4.973.761, 3,41%).(G. Bul.)