Tra Asia e Morgan spunta Lodo. Nella corsa al quarto giudice di X Factor, sembra averla spuntata proprio il giovane Guenzi, di Lo Stato Sociale: faccia giusta e approccio sapientemente impertinente. Un alter ego indie per Manuel Agnelli, ma anche un possibile showman televisivo. Oltre che sul palco dell'Ariston a Sanremo, dove ha trascinato la sua band al successo con Una vita in vacanza, infatti, lo abbiamo visto su quello del Concerto del Primo Maggio e in numerose altre ospitate. Una di queste è stata proprio in occasione dell'ultima edizione di X Factor. Esperienze non passate certo inosservate, visto che il giovane cantante appariva proprio in tutte le griglie della nuova giuria nelle previsioni estive.Ora, l'addio travagliato ad Asia Argento gli potrebbe spianare la strada che conduce alla grande X. Non è bastata, a quanto pare, la commossa intervista rilasciata a Massimo Giletti per riabilitare la Argento, dopo il burrascoso caso Jimmy Bennett. E non sono bastati neanche gli appelli degli stessi colleghi coach che - ultima la Maionchi - hanno pubblicamente manifestato la loro solidarietà all'attrice, auspicandone il reintegro. E sembrano sfumate anche le voci su un clamoroso ritorno al banco dei giudici dell'ex-compagno di Asia, quel Morgan che del resto aveva esternato più volte il suo disgusto per come era stato allontanato dal talent. Ora quindi, per Lodo Guenzi, la strada sembra in discesa. X Factor chiama. E forse, stavolta, non potrà più passare una Vita in vacanza.