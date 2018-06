«Tpl, no ai fondi diretti per Roma»

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

No all'accesso diretto di Roma Capitale al Fondo nazionale del trasporto pubblico, perché si rischia una discriminazione rispetto ai Comuni più piccoli. Meglio una battaglia comune per chiedere più fondi per l'intera regione proprio in virtù della presenza di Roma. È la posizione espressa dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti.«Io ho Roma nel cuore - ha detto Zingaretti - ma non esiste tema regionale come la politica del tpl. La Regione ha il compito di trovare il punto di equilibrio affinché non accada quello che succederebbe appunto se non ci fossimo come camera di compensazione tra la Capitale e i Comuni più piccoli. Casomai dico al Consiglio: uniamoci ma non per dividere la torta che c'è ma per aprire una vertenza con i governi affinché ci sia una suddivisione del Fondo nazionale più equa per la Capitale».