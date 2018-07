Tour della città, fermate fantasma

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiIl regolamento comunale parla chiaro. I bus che svolgono servizio tour nella Capitale non possono effettuare fermate fuori dalle aree indicate con apposite paline. Tutto chiaro. Senza possibilità di interpretazioni. Eppure da qualche giorno queste regole vengono puntualmente aggirate.Accade in via del Tritone. Dove i mezzi della Green Line Tours fermano in mezzo alla strada. In doppia fila (perché l'area scelta per la sosta è a ridosso di un grande parcheggio per scooter) e senza alcuna palina. Non solo: nella zona di fermata fai da te si crea un vero e proprio imbuto sull'angusto marciapiede con i borseggiatori che fanno affari d'oro a causa del traffico di turisti. Una vera e propria deregulation che si verifica in una delle strade più centrali della città.E dire che i bus a due piani, quelli che fanno il tour della città, sono sottoposti a rigide norme, in particolari su passaggi, percorsi e fermate per l'appunto. Questo perché, ovviamente, non dovrebbero dare intralcio al normale trasporto pubblico di linea. In via del Tritone, però, questo accade puntualmente: già perché i bisonti verdi fanno manovre terrificanti per dribblare auto e scooter in sosta e far scendere in situazioni tutt'altro che di sicurezza i passeggeri.La domanda è una: per quale motivo da circa 10 giorni avviene tutto ciò? Dal Campidoglio nessuno sa nulla di variazioni di fermate o cambi di percorso e, a specifica domanda sulla Green Line Tours, agli uffici non è pervenuta alcuna richiesta di cambio fermata. A testimonianza di ciò c'è la mancanza della palina che indica dove i mezzi dovrebbero fermarsi per la salita e discesa dei turisti.Giriamo la segnalazione direttamente al comando dei vigili per sapere se quello che sta accadendo è conforme alle regole o no. Di sicuro c'è un'enorme caos che tutto fa, tranne che il bene di una già precaria viabilità.riproduzione riservata ®