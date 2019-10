Touch The Wood party 2019 è One step beyond, un passo avanti, nella esplorazione della scena trap e hip hop di Roma. Con spirito di ricerca e apertura verso la novità, questa notte al Goa, prenderà il via la nuova stagione con il collettivo lucano FSK Satellite, uno dei progetti più controversi della scena hip hop italiana di quest'anno. Oltre al live sono previste le performance dei resident deejay del party: Marco G. & Mr. Kite e Prest. La tredicesima stagione porterà in console stelle internazionali come il duo newyorkese Take a Daytrip (11 ottobre in anteprima nazionale) e Brodinski (8 novembre). I primi hanno prodotto le basi di numerose hit per alcuni fra i maggiori rapper americani come Lil Nas X con il recente tormentone Panini, Juice WRLD, Ybn Cordae, 6LACK. Il 23 novembre sarà il turno delle Bossy LDN, duo al femminile incarna al meglio il nuovo spirito creativo e musicale della scena underground londinese. Il 26 ottobre, in occasione del party con Havana Club, Ketama 126 presenterà il suo nuovo album Kety. Venerdì 15 novembre arriva il rapper Dani Faiv, membro della Machete Crew di Salmo, nonché una delle rivelazioni della scena rap di questi anni (via G. Libetta 13, oggi dalle 23, bigl. 10/15 euro, 065748277, touchthewood.it).

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

