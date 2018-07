Totti twitta: «Sono felice di vedere CR7 in Italia»

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - I complimenti di Totti e il tweet polemico della Roma. L'arrivo di CR7 in Italia non ha lasciato indifferente la Roma. «Cristiano Ronaldo? Sono felice di vederlo in Italia», ha detto il capitano da Mosca dove si trova per la Legends Super Cup' della Fifa in cui si è messo in luce con un gol che non è bastato per evitare la sconfitta all'Italia contro le All Stars. «Come vedo il Mondiale? In televisione», ha chiuso Totti. Da una battuta all'altra. Tre minuti dopo il cinguettio del Real è arrivata la risposta della Roma, ripresa anche dalla stampa iberica. I giallorossi hanno pubblicato, infatti, quattro scatti che ritraggono Lionel Messi e Francesco Totti. The King of Rome and the GOAT, il tweet dei capitolini seguito da una corona per la bandiera romanista e una capra per l'argentino, definito Greatest Of All Times, ovvero il più grande di tutti i tempi. (F.Bal.)