Totti lo saluta su Instagram lui si tuffa a bomba nel Tevere

Le promesse fatte a Francesco Totti vanno mantenute. Anche se costano un bagno (quasi) fuori stagione nelle non proprio chiare acque del Tevere. È quello che è successo a Gabriel, giovanissimo tifoso della Roma, grande fan dell'ex Capitano giallorosso. Qualche giorno fa Totti ha postato su Instagram una foto con gli amici con con cui di solito gioca a padel.

Sotto la solita sfilza di commenti e di richieste di saluto. Tra tutte, però, spicca quella di Gabriel, che pur di attirare l'attenzione del suo idolo, azzarda: «Se mi rispondi mi butto sur Tevere». A quel punto molti follower del Capitano iniziano a scherzare con lui «Se ti risponde poi ti devi tuffare sul serio». E proprio a quel punto arriva la secca risposta di Totti: «A bomba». A quel punto sul profilo Instagram del Capitano tutti i commentatori sfidano Gabriel a tuffarsi veramente. E per un po', in effetti, di Gabriel si perdono le tracce, non commenta più, per molti è sparito, scappato.

Ma qualche ora dopo, proprio sul profilo Instagram di Gabriel, spunta il filmato del tuffo. Il video si apre proprio con la dedica al Capitano: «Questo video è per Francesco Totti» urla prima di prendere la rincorsa. Perché lo ha fatto vi chiedete? La spiegazione la fornisce lo stesso Gabriel nella didascalia che accompagna il video, una spiegazione che non lascia repliche «Le promesse al Re vanno mantenute». (M. Esp.)

