Totti in fila per un'insalata di riso e i tifosi impazziscono sul web

ROMA - Anche Totti fa la fila. E' virale il video del capitano (che potete trovare su leggo.it) mentre attende il suo turno per ordinare un'insalata di mare a Sabaudia, uno dei luoghi preferiti d'estate dal Capitano, dove sta passando le vacanze insieme alla famiglia. Un bell'esempio di educazione e bon ton. A fare la foto e pubblicarla su Twitter, la giornalista Maria Latella, che si è complimentata per l'educazione mostrata dal calciatore in una circostanza così comune, scrivendo: «La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #francescototti in fila per l'insalata riso a #LaSpiaggia #Sabaudia».

In questi giorni Totti si è dilettato anche con un torneo di Paddle di beneficenza insieme ad altri ex giocatori come Vieri. Sul suo futuro è ancora molto evasivo, non è escluso un ruolo da dirigente nel Real Madrid. Totti molto attivo anche sui social dove è diventato ormai un influncer, soprattutto su Instagram dove ha postato molte storie divertenti insieme a Ilary.

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

