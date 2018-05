Totti, arriva l'autobiografia

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Non ha scelto una data a caso Francesco Totti. Ieri, a un anno esatto dal suo commovente e indimenticabile addio al calcio, lo storico capitano romanista ha annunciato su Instagram la pubblicazione della sua prima autobiografia: «Ciao ragazzi, oggi volevo condividere con voi una cosa per me molto importante. Con Paolo Condò e la Rizzoli, sto scrivendo la storia della mia vita sia calcistica che extracalcistica. Il libro uscirà in autunno, piano piano vi svelerò quasi tutti i dettagli!».Totti racconterà in prima persona tanti particolari inediti della sua vita dentro e fuori dal campo: dal suo esordio alla appena nata esperienza da dirigente, dai rapporti con Ilary a quello con gli allenatori e i compagni di squadra (compreso il legame particolare con Cassano). Come fa sapere Rizzoli libri su Twitter, ci saranno tutti gli episodi, anche quelli più controversi (come il calcione a Balotelli o lo sputo a Poulsen in nazionale). Sarà curioso poi leggere gli ultimi capitoli, quelli relativi al burrascoso rapporto con Spalletti. Anche per rovinare la sorpresa ieri Totti - che ha deciso di partire con la squadra nella tournée americana per la felicità di Pallotta - ha evitato di rilasciare dichiarazioni nonostante le oltre 50 richieste di intervista, e non ha voluto rivedere il film del 28 maggio 2017. Sui social e nelle radio, invece, sono stati in tanti a ricordarlo con una sana dose di nostalgia. Anche la Uefa ha ricordato Totti con un tweet contenente uno stralcio di una vecchia intervista.(F.Bal.)riproduzione riservata ®