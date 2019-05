Tottenham, la rimonta è perfetta

ROMA - Succede di nuovo, l'incredibile Champions regala un'altra notte indimenticabile. I londinesi del Tottenham vanno in finale per la prima volta nella propria storia, rimontando da 2-0 a 3-2 l'Ajax fuori casa (andata 1-0 per gli olandesi in Inghilterra). Lo fa con una tripletta magica di Lucas Moura, con l'ultima rete firmata al 95' (al 55' e al 59' gli altri due gol), a pochi secondi dalla fine; di Matthijs e Zyech, invece, le reti dei lancieri nel primo tempo. Sabato 1 giugno, quindi, a Madrid finale tutta da Premier League: Liverpool-Tottenham, uno dei classici britannici ma inedito in Champions.

Intanto, mentre il Liverpool festeggia la clamorosa impresa di martedì, il Barça vive la notte horror del dopo Anfield, costata la finale di Chanpions, ha avuto un epilogo di alta tensione all'aeroporto della città inglese. Leo Messi ha avuto un duro faccia a faccia con un gruppo di tifosi blaugrana che gli attribuivano più di una colpa per l'eliminazione cocente subìta poche ore prima. Al suo arrivo ai controlli di sicurezza un piccolo gruppo di tifosi del Barcellona, deluso dalla sconfitta, si è avvicinato a Messi rivolgendogli delle critiche.

A quel punto il fuoriclasse argentino, ancora turbato e nervoso per la debacle di Anfield, li ha affrontati rispondendo per le rime. Solo l'intervento di Pepe Costa, uomo di fiducia del numero 10 blaugrana, ha evitato che la situazione degenerasse portando via il giocatore. C'è da dire che non tutti i tifosi del Barca in trasferta a Liverpool se la sono presa con il loro giocatore più rappresentativo. Un altro piccolo gruppo di sostenitori blaugrana ha infatti preso le difese di Messi e lo ha applaudito prima di fare rientro in Spagna.

