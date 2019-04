Tottenham-Ajax, notte da outsider

ROMA - La semifinale di Champions League è un sogno che si avvera, ma Mauricio Pochettino non pone limiti al suo Tottenham, alla vigilia della sfida di andata a Londra contro l'Ajax (stasera, ore 21 su SkySport). «Lo spirito che abbiamo costruito in questa squadra ci dice che possiamo ottenere qualsiasi risultato, tutto è possibile - le parole del trainer argentino -. Questa è la nostra forza. Mi reputo molto fortunato perché qui i vertici mi hanno sempre sostenuto, consentendomi di affermare i miei principi». Ancora senza Harry Kane, contro i Lancieri di Amsterdam il Tottenham dovrà fare a meno anche del coreano Son Heung-Min, squalificato, decisivo nei quarti contro il Manchester City.

Ottimista, senza paura, l'allenatore dell'Ajax, Erik Ten Hag, promette anche a Londra una partita d'attacco. «Siamo affamati - le parole del tecnico olandese -. Al Tottenham mancano alcuni giocatori? La verità risiede solo sul campo. Noi ci affideremo alla nostra filosofia di gioco, non sappiamo fare diversamente, cercheremo di avere il controllo della partita e attaccare fin dal primo minuto».

Domani seconda semifinale di andata Barcellona-Liverpool (Rai 1 e SkySport alle 21).

