Totoallenatore di giugno: prende quota Gattuso

ROMA - «Comincia una nuova avventura, sono contento». Un altro segnale della rinnovata vita che sta per attendere Totti è arrivato ieri tramite un'intervista rilasciata (una settimana fa) dallo storico capitano a Bein Sports in Qatar. Francesco si riferiva al passaggio da calciatore a dirigente, ma è chiaro il riferimento all'immediata promozione. Da direttore generale o da direttore tecnico. «E' un altro lavoro, molto impegnativo e passionale. L'ho intrapreso con lo spirito giusto, come se facessi il calciatore. Sono contento». Crescono intanto le quotazioni di Rino Gattuso che con Totti e De Rossi ha vinto un mondiale e che potrebbe lasciare il Milan a prescindere dalla qualificazione in Champions. Il tecnico rossonero è in rottura con Leonardo che sulla panchina vorrebbe portare proprio quel Sarri che piace a Baldini. Il primo obiettivo (Antonio Conte) sembra invece indirizzato all'Inter che sta per scaricare Spalletti. Un incrocio interessante. Mercato: per il dopo Dzeko si pensa sempre più a Benedetto del Boca Juniors che ha una clausola di 21 milioni. Si avvicina, infine, il rinnovo di Zaniolo che dovrebbe essere ratificato entro fine maggio. (F.Bal.)

