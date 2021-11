Totò Rizzo

«Sa perché nasce questo spettacolo? Perché la vita è imprevedibile. Una sera mi invitano a Sperlonga, vieni ad ascoltare questo ragazzo che canta Lucio, è un allievo del Cet. Io, incuriosito, vado, d'altronde mica posso conoscerli tutti i ragazzi che studiano da noi. E mi ha colpito, a parte la somiglianza a Battisti nel fisico e nella voce, la sua bravura. Così mi sono detto: perché non farne un progetto da portare in giro? Ed eccomi qua, con Gianmarco Carroccia (nella foto) e un'orchestra di 20 elementi».

Mogol l'indomito 85 anni, 523 milioni di dischi venduti parla di Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol-Battisti, che parte dal Teatro Colosseo di Torino il 13 novembre e percorrerà altre 7 piazze (a Roma il 10 dicembre e il 15 gennaio). Carroccia («non chiamatelo il clone di Lucio, non lo è») canta i successi di sempre e Mogol racconta, ché hai voglia se lui ne ha da raccontare sul mitico duo Mogol-Battisti.

Cosa ha consegnato le vostre canzoni a una sorta di eternità?

«Un sentimento umano di identificazione, il toccare le corde di un'umanità che ha tramandato quei brani nel tempo».

Difficile creare versi sulla musica di Lucio?

«Il poeta deve interpretare la musica, carpirne lo stato d'animo. È un'operazione di sincerità, soltanto dopo vengono la metrica, le rime».

Battisti avrebbe potuto essere una popstar internazionale?

«I numeri c'erano. Una volta un giornalista va da Paul McCartney. Lui gli porta una collezione di dischi di Lucio e gli fa traducimi i testi di queste canzoni. A Londra, un giorno, incontriamo in uno studio di registrazione Pete Townshend degli Who. Lui ascolta Emozioni. A un certo punto scompare: non gli sarà piaciuta, pensiamo. Ma ricompare con una ventina di persone del suo entourage: Sentite questa, è un capolavoro. Certo che Lucio avrebbe potuto sfondare sul mercato mondiale: è stato mal consigliato».

La canzone più bella di Mogol-Battisti.

«Le potrei fare una classifica delle prime venti ma lei non avrebbe lo spazio. E comunque una sola, fra tutte, non ce la farei».

Brucia ancora quello strappo dopo vent'anni di collaborazione?

«Il passato è inutile riesumarlo. È andata così».

Cosa le manca di più di Lucio?

«Lavorare insieme. Ma non condividevamo le nostre vite. C'era un album da fare e ci si vedeva. Una, due settimane l'anno. Ma valevano un secolo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

