Totò Rizzo

Raffaella Carrà è morta a Roma ieri pomeriggio. Aveva 78 anni. A dare l'annuncio, Sergio Japino, a lungo suo compagno nella vita e nell'arte: «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre. Una malattia da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, una volontà ferrea che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L'ennesimo gesto d'amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei».

Romagnola di Bellaria, la Carrà si trasferisce a Roma giovanissima: in testa il sogno della danza e dunque l'Accademia Nazionale (dove la adocchia la severissima Jia Ruskaja), poi il Centro Sperimentale di Cinematografia, qualche film («Il colonnello von Ryan» con Frank Sinatra), la commedia musicale («Ciao Rudy» al Sistina con Mastroianni) ma nel suo destino è scolpita la parola televisione. L'exploit nel 1970-'71 con due edizioni consecutive di «Canzonissima» a fianco di Corrado: sigle che scalano la hit parade, il famoso ombelico scoperto nel «Tuca tuca» che fa insorgere Vaticano e benpensanti. Sarà il via a una carriera sia da vedette internazionale (milioni di dischi venduti e decine di tournée specie nei Paesi di lingua latina) che da star del video all'estero e in casa nostra: da «Milleluci» dove Falqui la vuole accanto a Mina in un'antologia del varietà, al primo infotainment del mezzogiorno, «Pronto, Raffaella?», ideato con l'altro suo compagno e sodale di tanti anni Gianni Boncompagni, salotto da cui passano politici, scienziati, artisti e i telespettatori giocano in diretta da casa; dal people show con i ricongiungimenti familiari di «Carràmba» al ruolo di talent scout in «The Voice», alla recenti interviste di «A raccontare comincia tu».

Ancora nessuna notizia sui funerali. Solo le ultime volontà: una bara di legno grezzo e un'urna per le ceneri. L'ultimo desiderio di una star che si è sempre sentita una dei tanti che l'hanno applaudita.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA