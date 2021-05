Totò Rizzo

Nell'estate 2019 eravamo rimasti al punto in cui un libro d'esordio, scritto da un'insegnante di sostegno appassionata di storia siciliana, Stefania Auci, era diventato caso letterario: 650 mila copie, 100 settimane in classifica, traduzioni in 32 Paesi, diritti tv opzionati. De I leoni di Sicilia il romanzo sulla famiglia Florio è uscito ieri il sequel, L'inverno dei leoni.

Nel primo volume l'ascesa dei Florio. In questo?

«Altri 70 anni della saga ma il contesto è europeo: grazie ai Florio, Palermo diventa una capitale, vivace, cosmopolita, ospita regnanti, artisti, uomini d'affari. Ma c'è anche il contesto politico e psicologico tra Ignazio Sr., senatore del Regno, e Ignazio Jr. che, giovanissimo, deve prendere le redini di quell'impero. Nel mezzo l'Europa che cambia tra nuove forze sociali e Grande Guerra».

Ci sono due figure femminili fondamentali.

«Emblematiche di una nuova consapevolezza che la donna ha di sé: Giovanna, moglie di Ignazio senior, e donna Franca, consorte di Ignazio Jr., quasi una regina, a Palermo».

Anche stavolta storia documentata ed elementi romanzati.

«Sì, ma personaggi o episodi romanzati sono solo funzionali a far risaltare caratteri e vicende della cronaca del tempo».

Se sarà successo bis sulla carta di indentità ci sarà scrittrice al posto di insegnante?

«Non ci penso nemmeno: guai a chi mi tocca la scuola e i miei alunni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 05:01

