Totò Rizzo

Nacque su un pianoforte verticale comprato a rate, di seconda mano, 150mila lire. È diventato un classico della nostra musica pop, uno di quelli da cori di ventenni, mezze età e over 70. Il 28 aprile compie 50 anni, entrò in classifica il 17 luglio 1971, restò 26 settimane (9 al primo posto), un milione e mezzo di 45 giri venduti. Signore e signori, Tanta voglia di lei, di Facchinetti-Negrini, cantano i Pooh.

Roby Facchinetti, come si azzecca una canzone così?

«In verità nacque da una crisi. C'era stato il successo di Piccola Katy, poi un anno di buio. Pensavamo quasi di scioglierci. Arriva a casa mia, a Bergamo, una telefonata: è Giancarlo Lucariello. L'americana Cbs, che si appoggiava alla Cgd, voleva lanciare solisti e gruppi italiani. Vorrei produrvi. Fatemi ascoltare qualcosa. Con Valerio Negrini tentammo anche con Tanta voglia di lei».

Piacque subito?

«La musica sì, sul testo nacquero perplessità. L'etichetta la affidò a Daniele Pace, straordinario paroliere, quello di Pace-Panzeri-Pilat. In quei mesi con My sweet Lord di George Harrison c'era nell'aria una voglia di misticismo. Pace la trasformò in La mia croce è lei, parlando di una donna, ovviamente. Per fortuna resistemmo nonostante non potessimo alzare tanto la testa. E si tornò alle parole originali».

Vi aspettavate un successo simile?

«No, anche perché nello stesso album c'era Pensiero. Quando Tanta voglia di lei dopo sei mesi lasciò la hit parade, entrò in classifica Pensiero. Ci rimase altri sei mesi».

Prima leggenda: pare che Riccardo Fogli se la prese perché fu scelta la voce di Dodi Battaglia.

«Benissimo non ci rimase. Però nelle band una turnazione di voci c'è sempre, a seconda delle melodie, della ritmica, delle tonalità».

Seconda leggenda: quella dei juke box.

«Verissimo. I gestori dei locali cambiarono tre volte il 45 giri quell'estate perché era tanto gettonato che le puntine usuravano il vinile in poche settimane».

Terza leggenda: il testo sembrerebbe ispirato a vostre scappatelle sentimentali.

«Questa è davvero una leggenda».

Un musicista sente che una canzone è destinata a restare nel tempo?

«Io dico che certi brani hanno un'anima speciale: non è solo unicità musicale ma miracolo emozionale, forte energia di sentimenti. Con Tanta voglia di lei, al mio piano, 50 anni fa, l'ho capito subito».

(foto P. Caprioli, agenzia ToiatiI)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 05:01

