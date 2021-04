Totò Rizzo

«La musica è come la sessualità: non ha più generi». Lo sa bene Alfa, giovane cantante che dal free style di cui è stato enfant prodige ha virato verso il pop e dal pop è migrato al rap, con biglietti di andata e ritorno, a seconda dell'ispirazione. Purtroppo il ventunenne artista, al secolo Andrea De Filippi, genovese di Quarto dei Mille, si è accorto ieri che l'abbattimento delle barriere, nel sesso, non è ancora così scontato come nella musica. Con il video del suo nuovo singolo, Snob, ha scatenato un putiferio social di proteste e insulti. Motivo dello sdegno: un bacio sulla bocca scambiato con l'amico e collega rapper Rosa Chemical che duetta con lui nel brano.

Alfa, chi si è indignato?

«Non i ragazzi che mi seguono ma molti tra i loro genitori. Così promuovi l'omosessualità, hanno scritto, come se fosse un prodotto commerciale, oppure non dovevi prestarti a quella scena visto che sei etero. Poi valanghe di vergognati! e il gettonatissimo brutto fr***».

Canzone e video hanno poco a che fare con temi lgbt.

«Ma sì, è un video in cui prendiamo di mira gli stereotipi dell'upper class perché Snob racconta una storia d'amore tra lui e la sua ragazza finita male perché giuro non lo so che cos'è il bon ton / ma con te ho passato ore pensando fosse amore.

E allora, le reazioni furibonde?

«Cerco di spiegarmele. Forse perché si scambiano un bacio due artisti etero? Forse perché io sono più una rassicurante figura pop mentre Rosa Chemical si veste in modo femminile, ha tatuaggi, si smalta le unghie?».

A proposito come l'ha presa?

«S'è intristito anche lui, nonostante abbia più esperienza di me e un altro tipo di pubblico. A me quel che fa più rabbia è che le cose peggiori le abbiano scritte persone quasi di mezza età che dovrebbero aver sdoganato certi argomenti, gente che vota da trent'anni, insomma».

Snob è un singolo che prelude ad un album.

«Sì, il 14 maggio esce Nord, come il punto cardinale: la musica è la mia stella polare».

Ligure, biondo, aria da bravo ragazzo: paradosso per paradosso, non è che «Nord» insinuerà dubbi su qualche simpatia autonomista

«Ho già messo di quelle mani avanti, proprio perché ho sentito sussurrare di rivendicazione delle proprio origini. E a pensarci, sto già male».

