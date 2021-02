Totò Rizzo

L'usignolo di Cavriago spicca il volo per Sanremo. «Non ci volevo andare al festival confessa Orietta Berti ma c'è questo cofanetto con 6 cd che esce in primavera e il mio manager mi ha detto: Mandiamo ad Amadeus Quando ti sei innamorato, magari gli piace.... Gli è piaciuta».

Orietta, undicesima volta in gara: la prima nel '66, l'ultima nel '92. La veterana. Che effetto fa?

«Nessuno se non fosse per il senso di stanchezza che, dopo il Covid, è raddoppiato. Prova a Roma con l'orchestra, risali a Milano per il disco, torna a casa in Emilia».

È stato pesante il Covid

«Parecchio. Lo abbiamo preso tutti io, mio marito Osvaldo, mio figlio Otis tranne Omar, il maggiore. Per il disco provavamo via web ma coi lavori di casa chi poteva fermarsi? Stiamo in campagna, abbiamo gli animali, compresi i due molossi che escono e rientrano dal giardino, è stato tutto un continuo lavare con la candeggina, disinfettare con l'amuchina Un massacro».

Comunque adesso state meglio e il disco è pronto.

«I dischi, perché sono sei. Una selezione dei miei 55 anni di carriera. Tutto nuovo, niente ristampe. E in più venti inediti con una grande orchestra. Due anni fa ho cominciato a tampinare i miei amici musicisti, ho scoperto perfino una tra le ultime cose scritte da Bacalov, ho lanciato l'appello anche ai giovani e qualche bella sorpresa è arrivata».

Ora c'è il Festival: molti del cast potrebbero essere suoi figli o suoi nipoti. Darà consigli?

«Consigli? I ragazzi oggi non ne hanno bisogno. Più della metà non li conosco, spopolano sul web, fanno successo con le visualizzazioni, altro che la vendita dei dischi».

Il Sanremo del Covid le mette paura?

«Paura no. Ma saremo blindati, albergo-teatro-albergo, pranzi e cene in camera, niente interviste, niente pubblico, niente fan per le strade. Sarà tutto diverso».

Trucco e parrucco in albergo, lo sa già.

«Truccarmi l'ho sempre fatto da sola, per pettinarmi tribolo un po'. In teatro ci sarà una sarta, forse una stireria: non è bello presentarsi con una sgualcitura».

Ultima volta al Festival con Faletti, nel '92, con «Rumba di tango».

«Giorgio era geniale, simpatico, gentile, generoso. Un buon amico. Ogni volta che scendeva giù a Roma passava da casa nostra. L'ultima volta ci siamo incontrati per caso a New York: ero lì per dei concerti, lui per delle ricerche per il suo nuovo libro. Mi manca tanto».

La Berti usignolo di Cavriago, la Zanicchi aquila di Ligonchio, Milva pantera di Goro. Era l'aria buona dell'Emilia?

«Credo più il Lambrusco, il Parmigiano, i tortelli. E poi da bambini si cantava per la semina, la trebbiatura, la vendemmia, in chiesa».

Orietta personaggio-icona della tv.

«Devo tanto a Costanzo e a Fazio. Ma non sono un personaggio, sono me stessa».

Un desiderio post-Sanremo.

«Basta col buonanotte nonna in videochiamata per colpa del Covid. Voglio che mia nipote Olivia mi dica buonanotte nonna tornando ad abbracciarmi».

