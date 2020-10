Totò Rizzo

Il Covid ci ha messo davanti a uno specchio e non abbiamo più potuto barare: ci siamo scoperti Vulnerabili, che è anche il titolo del nuovo libro di Paolo Crepet, psichiatra di lungo corso che spesso ha affidato alle pagine l'analisi collettiva di derive della mente e del corpo.

Che effetto ha su di noi la pandemia?

«Quello di un'anfetamina, stressa chi la prende. Acuisce, esaspera. Come un dentista che tocca un nervo scoperto. Però potrebbe gettare le fondamenta di un nuovo senso del vivere nella relazione con sé e con l'altro».

Ci ha fatto scendere da un piedistallo di onnipotenza.

«Ci eravamo saliti negli anni euforici del boom economico. Il benessere, le grandi scoperte scientifiche, ci avevano regalato grande sicurezza. Dagli anni '80, poi, tutti Superman e Ironwoman. Invincibili. Da un giorno all'altro è arrivato questo virus a dirci: spiacente, vi eravate illusi».

Abbiamo riscoperto limiti, divieti, regole

«Sì, ma li digeriamo male confondendo peraltro la libertà che non è certo quella garantita dalla Costituzione alla quale alcuni intellettuali impropriamente si sono aggrappati con l'arbitrio».

Qualcosa da rimproverare a chi comanda la nave durante la tempesta?

«Scuola e anziani. Fatto salvo il diritto alla salute, non c'è consapevolezza di cosa significhi educare. Per non dire dell'odio sociale nei confronti dei vecchi, dalla gestione delle Rsa allo sbrigativo momento del trapasso: quando una civiltà non dà dignità alla morte è morta essa stessa».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA