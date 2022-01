Totò Rizzo

«Con i miei coetanei? Mai. Da ragazza sempre con quelli più grandi: volevo imparare, capire. Ora invece sto con i giovani: e continuo a imparare, a capire». Sarà per questo che Rettore è evergreen a dispetto dei 66 dell'anagrafe. L'anno scorso era a Sanremo per la sua cover con La Rappresentante di Lista, band outsider al Festival. Quest'anno torna all'Ariston rimettendosi in gara con l'inedito a 28 anni dall'ultima competizione in coppia con la più giovane, Ditonellapiaga, 25 anni da compiere il giorno della finale.

Com'è nata questa «Alchimia» che è anche il titolo della canzone?

«Margherita (vero nome di Ditonellapiaga, ndr.) è un talento puro. Ha un gran senso del rhythm'n'blues ma sa pure rappare benissimo, qualità che io, da sempre rockettara, non ho. Un bel mix e il brano acchiappa: si canterà fino a tutta l'estate».

Fuori dalla scena?

«Uno spasso. Entrambe figlie uniche, e dunque a volte sorelle nonostante i 41 anni di distanza. Ma siamo pure amiche, complici, io un po' mamma e lei un po' figlia».

Un rapporto in cui surroga anche la sua maternità mancata?

«Forse sì, ma senza il peso della responsabilità».

Due anni di fila a Sanremo.

«E menomale che c'è il Festival! Non poter cantare a causa del Covid è stato come non poter fare l'amore, due anni d'astinenza, di castità».

A proposito: Alchimia invita a seguire l'istinto dell'attrazione fisica senza troppe sovrastrutture.

«Ma non è un manifesto, è una canzone disinibita, maliziosa, brillante, non volgare. Come dire: se ci va, non stiamo a girarci troppo intorno, non perdiamo tempo a traccheggiare».

Un brano trasgressivo, alla Rettore.

«Ma se non ho mai fumato uno spinello... Di più: mai preso una multa per divieto di sosta».

Il massimo della trasgressione è stare con lo stesso uomo da 45 anni?

«Oddio, quasi non ci credo. Ma Claudio è stato il fidanzato, il compagno, è il marito (dal 2005, ndr.), il fratello che non ho mai avuto, adesso anche mio padre e mia madre, oltre che il mio musicista da sempre. Stesse passioni: i viaggi, lo sport, gli animali, il rispetto per l'ambiente».

Sempre critica con la politica?

«Io, che sono sempre stata di sinistra pur nel Veneto della Balena Bianca, oggi le dico: era meglio la Dc. Se penso a quanto ci ho litigato da ragazza!».

Una donna per la presidenza della Repubblica.

«I miei tre nomi: Emma Bonino, Monica Cirinnà, Dacia Maraini».

Berlusconi sul Colle?

«Non mi sembra il caso. Anche se come imprenditore è stato abile».

Mattarella-bis?

«Lasciamolo finalmente libero, se lo merita. Ci ha tolto certe castagne dal fuoco».

Dovesse mandarci un uomo, al Quirinale?

«Gianni Letta: sobrio, misurato, autorevole».

