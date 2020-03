Tosca e la grande lirica il Costanzi è streaming

Sabrina Quartieri

Il meglio della lirica e del balletto è pronto a entrare nelle case degli italiani: il Teatro dell'Opera di Roma da uil via al l'iniziativa Teatro digitale, riproponendo gratuitamente sul sito www.operaroma.it alcuni spettacoli già andati in scena. La programmazione in streaming che allieterà, d'ora in poi, le giornate scandite dalla direttiva #iorestoacasa, si apre con un appuntamento quasi obbligato: sabato 21 marzo sarà la Tosca a debuttare online alle ore 18. L'opera simbolo del palcoscenico romano Costanzi torna con una versione ricostruita sull'allestimento della prima assoluta del 1900, andata in scena proprio qui alla presenza del compositore Giacomo Puccini. Seguiranno, per tutto il mese di marzo: Andrea Chénier, dramma storico di Umberto Giordano (il 19 e il 22); il balletto Don Chisciotte (il 20 e il 25); The Bassarids, una riscrittura delle Baccanti di Euripide (il 24 e il 27), ma anche Orfeo ed Euridice (il 25 e il 28). Alla poesia di Madama Butterfly, andata in scena nel 2015 tra le rovine delle Terme di Caracalla, è affidato invece il gran finale di giovedì 26, che bisserà domenica 29.

