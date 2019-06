Tortu bene ma non troppo Crippa super

ROMA - Grande spettacolo allo stadio Olimpico (in 42mila) per il Golden Gala dedicato a Pietro Mennea, giunto alla sua edizione numero 39. Davanti al presidente Sergio Mattarella, il grande atteso era Filippo Tortu, che dopo gli ottimi 100 di Rieti si è voluto cimentare nei 200 metri, specialità proprio di Mennea. Per il ventenne azzurro però solo un quinto posto a 2036, nella gara vinta con splendido record stagionale dall'americano Norman (1970). Tortu: «Non soddisfatto, avrei voluto fare meglio e capire dove ho sbagliato. Valgo di più e ho pensato troppo».

Parata di stelle all'Olimpico, con oltre 130 medaglie olimpiche e mondiali. Tante le prestazioni di livello, con i migliori risultati al mondo stagionali arrivati nei 400 ostacoli (4759 dello statunitense Benjamin), negli 800 (1'4363 dell'americano Brazier), il ritorno ad alti livelli nei 100 della giamaicana Thompson (1089) ma soprattutto nei 5000 metri, vinti dall'etiope Bekele nell'eccezionale tempo di 12'5298, con un grande Yeman Crippa nono, ma terzo italiano di sempre sulla distanza con 13'0952 e con un miglioramento di oltre 9 sul personale.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

