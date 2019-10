Torri dell'Eur, via alla riqualificazione

Rinascono le Torri dell'Eur. Partono i lavori per la riqualificazione del complesso immobiliare progettato dall'architetto Cesare Ligini e di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, dove sorgeranno nuovi edifici direzionali.

«Finalmente ricuciamo una ferita di Roma - ha commentato la sindaca Virginia Raggi - Diamo il via ai cantieri che cancelleranno uno dei simboli di degrado urbanistico della nostra città grazie a un percorso di collaborazione e sinergia con Cassa Depositi e Prestiti». La riqualificazione avviata da Cdp, per un valore di 100 milioni di euro, punterà su soluzioni tecniche ed energetiche all'avanguardia, in una logica di sostenibilità ambientale. «Le Torri potranno presto diventare la sede di primarie aziende italiane - ha detto Fabrizio Palermo, ad di Cdp - che disporranno di un immobile iconico e sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico». I lavori verranno realizzati seguendo le linee progettuali dello Studio UNO A, che si è aggiudicato il bando riservato ad architetti under 40. La durata dei lavori sarà circa 3 anni. (F. Sci.)

Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

