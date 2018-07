TORNELLI-SCANNER

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiSi chiama Bit scanner. E punta a diventare la soluzione contro l'evasione da biglietto sui mezzi pubblici dell'Atac. Un sistema rivoluzionario, capace di contare le persone che salgono su bus e tram e calcolare, con uno speciale software collegato alle timbratrici, quanti passeggeri a bordo viaggiano senza il titolo di viaggio.Il sistema, in funzione sui mezzi pubblici di Amburgo, Berlino e Monaco, è installato sopra le portiere d'accesso al bus: grazie a un lettore ottico conta fisicamente gli utenti in entrata. Attende circa un minuto e, poi, inizia a dialogare con le vidimatrici. Quando il numero di passeggeri che non ha timbrato il biglietto supera quota 7% scatta un allert. O meglio una segnalazione alla sala operativa di via Prenestina che, a sua volta, invia la pattuglia di controllori più vicina, indicando linea, matricola del mezzo e quota di possibili evasori.In questo modo il controllo diventa più mirato e, presumibilmente, più efficace. Già, perché nel computo delle non timbrature ci sono i tanti utenti abbonati che non passano la smart card sulla vidimatrice e le categorie speciali (forze dell'ordine, dipendenti, ecc). La sperimentazione dovrebbe partire a ottobre su 60 linee bus del centro.Ma c'è di più. Dopo l'introduzione dei tornelli sui primi mezzi Atac, l'Azienda di trasporto ha intenzione di dare una nuova accelerata alla lotta all'evasione. A settembre, infatti, partirà una sperimentazione pilota (al via da uno dei capolinea più frequentati di Roma: piazzale dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini), per il controllo dei biglietti prima della salita dei viaggiatori sull'autobus. Un presidio soft che chiederà i titoli di viaggio prima di salire a bordo. Ci saranno poi controlli anche alle fermate successive per evitare che qualche furbetto decida di salire dopo evitando il primo controllo.