Tornatore: «Il noir è la mia passione Cerco i capolavori tra i film stroncati»

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoROMA - «Chi è andato a cercare film caduti sotto la pietra tombale del giudizio impietoso della critica spesso ha scoperto capolavori». È stata una vera e propria lezione di cinema quella tenuta ieri da Giuseppe Tornatore alla Festa di Roma. Al centro di tutto, senza digressioni personali, il suo grande amore per il genere noir e un'analisi dettagliata di otto opere che il regista ha selezionato e che spesso sono state oggetto di una riscoperta dopo un primo giudizio non troppo positivo.«Inizialmente questo genere era visto come facile, commerciale - ha spiegato il regista di Nuovo Cinema Paradiso, film che, alla sua prima uscita in una versione più lunga, non ebbe alcun successo e che poi vinse il premio Oscar - I noir erano spesso trattati come semplici trovate per storie che potessero funzionare al botteghino, persino Hitchcock non è stato esente da questo meccanismo. Ma dagli anni 60, grazie alla Nouvelle Vague, si è capito che dietro al genere si nascondeva il grande cinema».Tornatore ha scelto La fiamma del peccato di Wilder, La donna del ritratto di Lang, Lo specchio scuro di Siodmak, Ho ucciso! di Von Sternberg, Le catene della colpa di Tourneur, Detour di Ulmer, Il buco di Becker e Il delitto perfetto di Hitchcock. «Quest'ultimo l'ho visto la prima volta all'età di 15 anni quando facevo il proiezionista - ha raccontato il cineasta siciliano - L'ho rivisto otto volte in due giorni e adoravo il fatto che l'ispettore facesse proprio ciò che fanno i registi: raccontare agli altri la storia che ha visualizzato, come un regista racconta la storia al produttore per rifilargliela».