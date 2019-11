Tornano tutti, Trigoria al completo

ROMA - Al completo, o quasi. Fonseca oggi riabbraccerà tutti i nazionali (tranne Fuzato) tornati senza problemi dagli impegni in giro per il mondo. Domenica contro il Brescia di Balotelli il portoghese potrà contare pure su Pellegrini e Mkhitaryan che però non potranno scendere in campo dal primo minuto. Da sciogliere il nodo Mancini: difensore o regista? In attacco, oltre agli inamovibili Dzeko e Zaniolo, ci saranno Pastore e uno tra Kluivert e Florenzi mentre Under è alle prese con la dieta ed è ancora lontano dalla migliore forma. L'altro insostituibile è Smalling che ieri ha risposto così alle domande dei tifosi: «Con Fonseca sta andando alla grande. Anche prima che firmassi ci siamo sentiti al telefono. La trattativa si è chiusa velocemente perché le sensazioni erano positive».

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

