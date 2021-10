Tornano Le Iene: «Con dieci donne per cambiare tutto»

ROMA - Alla soglia dei 25 anni - la prima puntata fu il 22 settembre 1997 - Le Iene riprendono il via da oggi, in prima serata su Italia1, per 10 puntate ognuna con una donna «che ogni volta ci costringerà a cambiare tutto». Insomma la formula di questo storico programma che «corre sempre in moto» è quella di non avere mai paura di rischiare «come i trapezisti al circo» e lo farà anche stavolta: parola della sua anima, Davide Parenti, che spiega che anzi vorrebbe fare qualcosa per cambiare ancora di più ma questo non gli riesce. A fianco di Nicola Savino e della Gialappàs Band si alterneranno Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 05:01

