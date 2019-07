Tornano in Italia i Toto con 40 Trips Around The Sun, il tour che celebra i 40 anni della loro carriera e che sta facendo registrare il sold out in tutto il mondo. Domani saranno in scena all'Auditorium Parco della Musica per un concerto che ripercorrerà la loro ultraquarantennale carriera.

Pochi gruppi, nella storia della musica, hanno lasciato - individualmente o collettivamente - un'impronta più vasta nella cultura popolare dei membri dei Toto. Singolarmente, i membri della band, tutti fuoriclasse del loro strumento, possono essere ascoltati in 5.000 album che rappresentano una vendita totale di mezzo miliardo di album. Forti di hit storiche come Georgie Porgie, Hold The Line, Rosanna, Africa, i Toto rappresentano ancora una delle band di maggior successo nel mondo. Il loro 40 Tripes Around The Sun Tour li ha portati nelle arene di Europa e Nord America. Ad aprire il loro concerto saranno gli ZFG, la band dei figli d'arte Trev Lukather e Sam Porcaro e che comprende anche il batterista Josh Devine (One Direction) e il cantante Jules Galli.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA