Torna la tragedia alla Dakar. A cinque anni dall'ultimo incidente mortale nello storico rally, ieri ha perso la vita il motociclista portoghese Paulo Goncalves del team indiano Hero. Il 40enne lusitano, alla sua tredicesima presenza alla Dakar (che da quest'anno si svolge in Arabia Saudita) è caduto al km 276 della settima tappa, da Riyad a Wadi Al Dawasir. Storia nella storia quella del centauro australiano Toby Price, che ha perso il comando della corsa per essersi fermato più di un'ora a soccorrere lo sfortunato collega in attesa dell'unità medica. Goncalves è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Layla, ma per lui non c'era più niente da fare. Il generoso Price è invece scivolato al settimo posto.

La tragedia di Goncalves riapre il tema della sicurezza della Dakar che negli anni ha segnato la morte di una trentina di piloti e di una quarantina fra giornalisti, tecnici, assistenti di gara e spettatori. (M.Lan.)

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

