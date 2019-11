Torna la pioggia, la piena del Po fa paura ma il maltempo darà tregua nel weekend

Alessandra Severini

Il maltempo continua a sferzare l'Italia e si allunga la lista dei morti (34 da inizio anno) e dei danni, soprattutto in Piemonte e Liguria: 14 le richieste per il riconoscimento dello stato d'emergenza. Rimane chiuso il tratto della A6 Torino-Savona dove domenica un viadotto è stato travolto da una frana, mentre è stata riaperta solo parzialmente la A26 tra Masone e Genova. E per oggi è attesa una nuova perturbazione. Sarà più veloce di quella che ha seminato distruzione nello scorso weekend ma altrettanto pericolosa, anche perchè la pioggia cadrà su terreni ormai incapaci di assorbire l'acqua. Allerta rossa sulla bassa pianura orientale, in Lombardia, su parte del Veneto e su gran parte dell'Emilia-Romagna. Arancione sulla Liguria e gialla sul sud-ovest del Piemonte, dove peraltro resta l'allarme per il pericolo valanghe su tutto l'arco alpino.

Il livello del Ticino a Pavia è in calo, ma c'è preoccupazione per la piena del Po. A valle di Cremona il fiume ha raggiunto la portata di 8500 metri cubi d'acqua al secondo. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta rossa per il transito dell'onda di piena fino al 30 novembre. A Brescello (Reggio Emilia) una frazione di 220 abitanti è stata evacuata.

La nuova perturbazione sferzerà soprattutto il Centro-Nord per almeno due giorni. Spiragli di sole potrebbero invece aversi nel week end ma una nuova perturbazione raggiungerà l'Italia domenica, causando un deciso peggioramento del tempo, e un calo delle temperature.

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

