Torna l'ottava edizione della manifestazione che celebra l'architettura e il design della Capitale. Un'ottima occasione per fare una passeggiata culturale con mamma e papà. Per scoprire palazzi, residenze e aree archeologiche, solitamente non aperti al pubblico.

Quest'anno si potrà spaziare tra centottanta siti, cinquanta eventi e quindici tour. Ed esperienze a misura di bambino. Come il workshop di architettura organizzato dallo Studio Costa Architecture, durante il quale i piccoli Renzo Piano - dai 6 ai 10 anni - verranno guidati, con approccio ludico ed esperienziale, nella realizzazione di modellini di semplici architetture, prendendo confidenza con la costruzione spaziale e volumetrica. Anche l'Hortus Urbis, l'antico orto romano nel Parco dell'Appia Antica, partecipa all'evento. E domenica invita tutti, dai 4 ai 10 anni, a Un giardino piccino per realizzare un Terrarium, un vero giardino in miniatura con tutto quello che serve, terra, piantine e tanto amore da portare a casa e osservare nel tempo. (F. Pic.)

Open House, domani e domenica - Studio Costa, domani alle 17, piazza Mattei 17; Hortus Urbis, domenica alle 11,via Appia Antica 42. Info e prenot. www.open

houseroma.org

